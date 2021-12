Met de aankomst van de eerste nachttrein vanuit Zürich is zondag de nachttreinverbinding tussen Nederland en Zwitserland van start gegaan. De Nightjet, zoals de nachttrein heet, rijdt dagelijks in 11,5 uur via Duitsland naar Zwitserland.

De trein vertrekt dagelijks om 20.30 uur vanaf Amsterdam Centraal en rijdt via Utrecht, Arnhem en het Rhein-Ruhrgebied naar Basel en Zürich. De trein komt in Zürich rond 08.00 uur aan. In omgekeerde richting arriveert vanaf dan elke ochtend een nachttrein vanuit Zürich in Nederland.

De trein bestaat uit veertien rijtuigen: twee slaaprijtuigen met bedden, vier couchette rijtuigen en acht zitrijtuigen. In het laagseizoen bestaat de trein uit dertien rijtuigen. Tot aan Frankfurt rijdt een NS-locomotief voor de rijtuigen.

De nachttrein naar Zürich is de tweede verbinding die NS toevoegt aan het Europese nachttreinennetwerk. Sinds afgelopen zomer rijdt er ook een nachttrein tussen Oostenrijk en Amsterdam.