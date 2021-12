De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die in augustus enkele schoten lost nabij een hostel in Amsterdam-West.

Op de avond van 11 augustus rond 21.00 uur hoort de medewerker van het hostel aan de Wiltzanghlaan een paar harde knallen. Hij vertrouwt de situatie niet en vraagt daarom later aan een collega om de camerabeelden rond dat tijdstip te bekijken. Op de beelden is te zien dat iemand aan de achterkant van het hostel loopt, richting de Haarlemmerweg.

In zijn handen heeft hij een rode plastic tas. Hij kijkt even om de hoek en loopt daarna weer terug. Vervolgens lost hij een aantal schoten met het vuurwapen in de richting van de bosjes, die zich tussen het pad en de A10 bevinden. Tijdens het schieten blijft het vuurwapen in de rode tas zitten. De man rent daarna terug naar de Wiltzanghlaan. Daar stapt hij in dezelfde donkerkleurige auto die hem even daarvoor op dezelfde plek heeft afgezet. De auto rijdt daarna de Sinjeur Semeynsstraat in.



"Gelukkig raakt er niemand gewond door het schieten", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Maar dat neemt niet weg dat het heel gevaarlijk is om een vuurwapen af te vuren op de openbare weg. Wij willen daarom graag weten wie deze man is. Alle informatie over hem is welkom bij ons."