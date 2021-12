De politie heeft dinsdagmiddag een 37-jarige verdachte aangehouden in een woning aan de Rosendaalstraat in Amsterdam-Oost. In het pand werd 539 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen.

Agenten kwamen rond 14.45 uur af op meerdere anonieme tips over de verkoop van illegaal vuurwerk. In de woning troffen zij niet alleen de honderden kilo's vuurwerk aan, maar ook verdovende middelen.

De recherche is blij met de vangst. "De schade in een woonwijk bij ontploffing van de enorme hoeveelheid vuurwerk zou desastreuze gevolgen hebben. Collega's zijn dan ook bij met de anonieme tips over verkoop van illegaal vuurwerk."

Vanwege de enorme schade die illegaal vuurwerk kan aanrichten heeft het opsporen en in beslag namen ervan hoge prioriteit bij de politie. Het in beslag genomen vuurwerk wordt vernietigd.