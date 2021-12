Vanuit Egypte is een schip met 5 miljoen kilo strooizout aangekomen in Amsterdam. Het strooizout is met vrachtwagens overgebracht naar een zoutopslag in Sloterdijk.

Vijf miljoen kilo strooizout ligt er vanaf deze week in de zoutloodsen van Amsterdam. Dat moet genoeg zijn om Amsterdam de winter door te helpen.

"Wij bereiden ons voor op een normale winter, zoals altijd. Op extreme winters is het altijd heel moeilijk voorbereiden. Want je weet nooit wat extremen doen in Nederland." Zegt toezichthouder gladheidsbestrijding Erik Neumeier.

Via deze link kun je zien welke wegen gestrooid zullen worden.