De snelweg A10 in de richting van Watergraafsmeer ter hoogte van knooppunt Coenplein is dinsdagmiddag enige tijd dicht geweest door een ongeluk. Inmiddels heeft Rijkswaterstaat weer één rijstrook vrijgegeven.

Volgens Rijkswaterstaat ging het om een ongeval met een personenauto. Over de ernst van het ongeval is nog niets bekend.

Door het ongeluk is er ook file ontstaan op de aansluitende A5. Verkeer in de richting van Zaandam kan het beste omrijden via de A10/RING-Zuid en de A10/RING-Oost.