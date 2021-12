Een medewerker van een souvenirwinkel aan de Nieuwezijds Voorburgwal in de binnenstad van Amsterdam is tijdens een overval gestoken door een man. De medewerker raakte gewond, maar is niet in levensgevaar.

Het incident gebeurde rond 12.00 uur. De medewerker van de souvenirwinkel probeerde de dader tegen te houden, toen hij een mes trok. De man stak vervolgens de mederwerker.

De politie heeft direct erna een verdachte aangehouden. De man zat op een bankje met het mes en de gestolen sigaretten.