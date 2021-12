In een onderzoek naar de handel in drugs heeft de politie vijf personen aangehouden. Naast de aanhouding van het vijftal zijn er ook vier woningen doorzocht. De vijf verdachten zijn opgesloten en zitten in beperkingen.

Het gaat om een 21-jarige man uit Duivendrecht en Amsterdammers van 23, 25 en twee van 26 jaar.

In de drie van de vier doorzochte woningen werden verdovende middelen aangetroffen, in de vierde woning een vuurwapen. De drugs en het wapen zijn in beslag genomen.