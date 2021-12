Een nog onbekende schutter heeft maandagavond een schot gelost aan het Opheusdenhof in Amsterdam-Zuidoost. De politie heeft een huls aangetroffen en meldt dat er geen gewonden zijn gevallen.

Rond 20.45 uur kreeg de politie een melding dat er geschoten zou zijn aan het Opheusdenhof in Zuidoost. Een gebied aan de Ochtenhof is afgezet. De forensische opsporing is bezig met sporenonderzoek.

"Er is een kogel door een ruit van een woning gegaan", vertelt een woordvoerder van de politie. "Onduidelijk is of dat bewust is geweest." Over de aanleiding van de beschieting is nog niets bekend.