De mensen van de dierenambulance zijn op zoek naar een zwaan die rondzwemt met vermoedelijk een pijl of een vistuig in zijn nek. De zwaan werd zondag en maandag door omwonenden in of vlakbij het water van de Jacob van Lennepkade gespot, maar de dierenambulance heeft het dier nog niet kunnen vinden.

Zondag kwam de melding binnen dat de zwaan rondzwom in de omgeving Jacob van Lennepkade / Jan Swammerdambrug in stadsdeel Oud-West. De dierenambulance is twee keer gaan zoeken en maandag nog een keer, maar vertrok weer zonder de zwaan te zien.

Amsterdammers worden opgeroepen om contact op te nemen met de dierenambulance als ze de zwaan tegenkomen.