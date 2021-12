De politie heeft in de omgeving van een speeltuin aan de Wigbolt Ripperdastraat in de Amsterdamse wijk Geuzenveld een huls aangetroffen. Een nog onbekende schutter loste daar zondag een schot. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

De politie werd rond 20.15 uur gealarmeerd dat er rond 19.40 uur een schot was gelost. De huls, die in de nabijheid van de speeltuin werd aangetroffen, is in beslag genomen.

Omstanders meldden gisteren al dat het leek dat de speeltuin het "plaats delict" is. De recherche doet onderzoek naar het schietincident en vraagt getuigen zich te melden.