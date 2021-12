De brandweer is zondagavond met meerdere wagens uitgerukt voor een kleine brand in een verzorgingshuis aan de Nieuw Herlaer in de Amsterdamse wijk Buitenveldert.

De brand ontstond rond 19.45 uur door kortsluiting in een elektrische kookplaat. De brandweer had de brand snel geblust.

Wel moesten vier mensen ter plaatse nagekeken worden door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd.