Drie verdachten zijn vrijdagochtend aangehouden voor het doen van een valse aangifte van verschillende straatroven. In de omgeving van de Bijlmerweide werden tussen maart en juni meerdere keren aangifte gedaan van een straatroof, die blijken nu nep te zijn.

De drie verdachten zijn twee mannen van 20 en 23 jaar oud en een negentienjarige vrouw, allemaal afkomstig uit Zuidoost. Ze zijn aangehouden in dezelfde woning. Eerder dit jaar zeiden de drie te zijn beroofd in de avonduren toen ze aan het hardlopen waren. Ze zouden zijn bedreigd door één of meerdere daders, om waardevolle spullen weg te nemen.

In een uitgebreid politieonderzoek kwam naar boven dat de verdachten mogelijk valse aangifte hebben gedaan om zo een aanvraag te kunnen indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Via dat fonds kan geld worden uitgekeerd voor bijvoorbeeld slachtoffers van berovingen.

Ze worden alle drie verhoord en hun precieze betrokkenheid wordt onderzocht.