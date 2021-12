Op de Van Baerlestraat is rond 9.15 uur een tram ontspoord door een aanrijding met een vrachtwagen. Tram 5 reed richting de Jordaan toen de aanrijding plaatsvond. Er is een vertraging van ongeveer tien minuten en verschillende lijnen moeten omrijden.

De tram is ter hoogte van het Roelof Hartplein van het spoor geraakt toen een vrachtwagen achteruit reed. Er zijn geen gewonden. De opstopping zal volgens het GVB nog enige tijd duren, het is nog niet duidelijk wanneer deze is verholpen.

De lijnen 3, 5 en 12 rijden om en er moet rekening worden gehouden met een extra reistijd tot tien minuten. De haltes rondom de Van Baerlestraat zijn vervallen door de ontsporing, via alternatieve routes rijden de drie lijnen nog wel.