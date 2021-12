De krakers die in het voormalige hotel aan de Marnixstraat zaten liepen gevaar vanwege de slechte staat van het pand. Dat zei Femke burgemeester Halsema tijdens de gemeenteraadsvergadering. Vanwege de brandveiligheid liet het Openbaar Ministerie 'hotel Mokum' afgelopen zaterdag ontruimen.

GroenLinks-raadslid Zeeger Ernsting was ontstemd over de ontruiming en vroeg waarom de krakers "niet in staat werden gesteld om de brandveiligheid te verbeteren". Hij vond ook dat er sprake was van botsende grondrechten, namelijk het recht op eigendom en het recht op huisvesting.

Halsema benadrukte dat het OM de beslissing om te ontruimen had genomen. Dat gebeurde nadat de brandweer op verzoek van buurtbewoners en de pandeigenaar onderzoek deed naar de brandveiligheid. "Het pand was buitengewoon onveilig", zei Halsema. "Er zaten gaten in de vloeren, leuningen op de trappen misten en de elektra was zo provisorisch aangelegd dat er bij het minste water rookontwikkeling zou ontstaan."

Mocht het inderdaad gaan roken, dan liepen de krakers het gevaar dat ze tijdens hun vlucht naar buiten bijvoorbeeld door de gaten van de vloeren zouden vallen. "Dan zouden er echt ernstige gewonden vallen", vertelde Halsema. Ze wees erop dat de krakers vrijdag nog naar de rechter waren gestapt en toen op alle punten ongelijk hadden gekregen. Het zou ook niet realistisch zijn geweest om het pand op korte termijn wel brandveilig te krijgen.

De VVD en het CDA waren wel blij met de ontruiming. "Al helemaal omdat de mensen die het betreft niet zelf op zoek waren, maar een eigen woning hadden die ze leeg hebben laten staan. Dat is de wereld op zijn kop", zei VVD-fractievoorzitter Marianne Poot. Diederik Boomsma van het CDA wees erop dat kraken strafbaar is en vroeg zich af of de krakers nog vervolgd werden.

Daar lijkt het niet op, want Halsema wees erop dat de officier van justitie zelf kan beslissen of er vervolgd wordt voor een strafbaar feit en de aanhoudingen die zaterdag werden verricht om andere redenen waren. Ze zei verder dat het aantal kraakacties door het nieuwe beleid sterk verminderd is. "Afgelopen jaar was er geloof ik geen een kraak. Nu was er één. Dat zou iets met de woningmarkt te makken kunnen hebben en de discussie daarover."