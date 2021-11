De Noord/Zuidlijn is een groot succes. Dat blijkt uit een vierjarig onderzoek in opdracht van de gemeente en de Vervoerregio Amsterdam. De metrolijn heeft het snel groeiende aantal reizigers van voor de coronacrisis goed opgevangen. Bovendien zijn er door de nieuwe metrolijn minder bussen en trams op de weg, en zijn de bestaande lijnen niet drukker geworden. Toch is niet iedereen tevreden, met name kwetsbare reizigers hebben 'een mindere beleving'.

De reistijd van 90 procent van de reizigers is dankzij de lijn gelijk gebleven of verbeterd en per dag levert de lijn reizigers een gezamenlijke tijdswinst van 7.500 uur op. Bovendien steeg het aantal reizigerskilometers, terwijl de exploitatiekosten gelijk bleven.

De jubelzang uit het onderzoek verbaast vervoerswethouder Egbert de Vries niet: "Het is goed te zien dat wat wij al dachten nu ook door objectief wetenschappelijk onderzoek wordt ondersteund: de Noord/Zuidlijn voldoet aan de hoge verwachtingen en draagt bij aan een prettiger en veiliger leefklimaat. Dat vinden wij niet alleen, dat vinden de reizigers ook."

Kwetsbare reizigers minder tevreden

Toch klinkt er ook kritiek. Een deel van de bewoners in Noord en West "hebben minder goede ervaringen", omdat zij hun vertrouwde directe verbinding zijn kwijtgeraakt. Bovendien is de tevredenheid onder reizigers met een fysieke of mentale beperking afgenomen na de komst van de Noord/Zuidlijn. Volgens hen is de reistijd langer en zijn er meer overstapmomenten als gevolgd van het nieuwe lijnennet.

De Vries noemt het 'zuur' als net jouw buurt op achteruit is gegaan, maar zegt hard te worden om 'bepaalde punten' aan te pakken.