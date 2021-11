Een persoon is overleden nadat hij of zij in botsing is gekomen met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde rond 8.00 uur op het Waterlooplein, vlak bij de Mozes en Aäronkerk.

Over de identiteit van het slachtoffer is nog niks bekend. Er is veel politie aanwezig op het plein om te onderzoeken hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.