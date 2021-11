Een 53-jarige man is tot drie jaar cel veroordeeld omdat hij met zes minderjarige en kwetsbare meisjes ontucht pleegde. De man betaalde de meisjes geld voor het doen van een fotoshoot in lingerie, die meestal eindigden in seks.

De man maakte foto's van de seksuele handelingen. Omdat de slachtoffers rond de vijftien jaar waren, is hij ook veroordeeld voor het maken en bezitten van kinderporno.

Een deel van de slachtoffers verbleef in een instelling voor meisjes die slachtoffer zijn van mensenhandel. De zaak kwam aan het rollen toen een van de meisjes (17 jaar) tijdens een gesprek met een begeleider zei dat ze een betaalde fotoshoot met de man had gedaan. Ze was via een ander meisje in de instelling met hem in contact gekomen.

340 foto's

De instelling waarschuwde de politie. Tijdens een huiszoeking bij de man trof de politie een SD-kaart met 340 foto's van naakte meisjes. De man verklaarde dat hij er nooit op uit was geweest om seks te hebben met de slachtoffers. Bovendien zouden de meisjes steeds contact met hem hebben gezocht. Ook zou hij niet hebben geweten dat de slachtoffers in een instelling zaten en deden de slachtoffers zich voor als meerderjarig.

Volgens de rechter had de man zelf moeten controleren of de slachtoffers wel echt volwassen waren. Naast de gevangenisstraf heeft hij een contactverbod van vijf jaar met de slachtoffers. Ook moet hij ze een schadevergoeding betalen van tussen de 5.000 en 10.000 euro.