Een hoogbejaarde vrouw is vanochtend overvallen in haar woning aan het Kramatplantsoen in Amsterdam-Oost. In verband met de overval is de politie in de omgeving op zoek naar een 'zeer goed geklede' man.

De politie werd rond 8.00 uur over de overval gealarmeerd. Eerder kreeg de meldkamer al meerdere meldingen van een babbeltruc.

Dit gebeurde ook bij het hoogbejaarde slachtoffer. Hoewel ze de man niet binnenliet, wist hij door gebruik van geweld toch binnen te komen. Hij ging er met meerdere spullen uit de woning vervolgens vandoor.

Het gaat volgens de politie om een man met een bruine huidskleur van ongeveer 25 tot 30 jaar oud. Hij draagt een bruin pak. Wie hem ziet, wordt verzocht contact op te nemen met de politie. Specialisten van de Forensische Opsporing doen sporenonderzoek.