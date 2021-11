Een 'Tijdelijke Bereikbaarheidstoeslag Knooppunt Schiphol' moet ervoor zorgen dat er een metro naar de luchthaven aangelegd kan worden. Het gaat dan om een toeslag van twee euro, die iedereen die naar Schiphol reist moet betalen. Het gaat dan ook om automobilisten en treinreizigers.

Dat blijkt uit een plan van de alliantie van overheden en bedrijven die de Noord/Zuidlijn wil doortrekken naar Schiphol. Voor het doortrekken van de metro is meer geld nodig, mede omdat de door het kabinet beloofde 1,5 miljard euro er anders niet komt. Er zijn daarom verschillende mogelijkheden onderzocht, waarvan de toeslag van twee euro een 'kansrijke vorm' is.

"Deze reizigers profiteren van het doortrekken van de Noord/Zuidlijn, omdat het meer ruimte creëert in de trein, op het spoor, in de bus en op de weg rondom Schiphol", laat wethouder Egbert de Vries namens de Vervoerregio Amsterdam weten. "De vliegreiziger betaalt ook mee, omdat hij/zij Schiphol moet bereiken per auto/taxi, bus, metro of trein. Het gaat hierbij nadrukkelijk om reizigers die Schiphol als begin- of eindhalte gebruiken, niet om de overstappers."

Automobilisten moeten gaan betalen voor de kiss and ride en de tarieven voor de parkeergarages gaan omhoog. Werknemers die op de luchthaven moeten zijn betalen 0,25 euro extra voor het gebruik van het openbaar vervoer in plaats van twee euro. De toeslag moet pas ingaan op het moment dat er daadwerkelijk een metro naar Schiphol rijdt. Op dit moment is de verwachting dat dat in 2036 zo is. De toeslag moet jaarlijks anderhalf miljard opleveren.

Het aanleggen van de metroverbinding zou in totaal drie miljard euro moeten kosten. Er is dus al anderhalf miljard euro van het Rijk. De alliantie hoopt op nog meer geld van de landelijke overheid, maar heeft daar nog geen zicht op omdat het nieuwe kabinet nog niet gevormd is. Het plan voor de toeslag is daarom een plan B, dat mogelijk niet door hoeft te gaan of nog aangepast wordt.

Politieke partijen uit Amsterdam en omgeving die in de regioraad zitten is nu gevraagd om hun om wensen en bedenkingen door te geven. Er wordt op 14 december over het plan gedebatteerd.