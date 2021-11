De bestaande studentencampus aan de Karspeldreef in Zuidoost wordt uitgebreid met 350 woningen voor studenten en jongeren. Naast de extra woningen komen er een foodcourt, een studie- en wasruimte en maatschappelijke voorzieningen in het gebouw.

Het oude kantoorgebouw werd in 2019 verbouwd tot studentenwoningen en wordt nu verder ontwikkeld tot een volwaardige en aantrekkelijke studentencampus. Op de parkeergarage komt een extra woontoren van tachtig meter hoog. De 350 studio's zijn gemiddeld 18,5 en 26 vierkante meter groot.

Voor 30 procent van de studio's is er afgesproken dat de huur maximaal 442 euro wordt, de overige woningen hebben een maximale huur van 752,33 euro. Ook is er een afspraak gemaakt over de hoogte van het bedrag voor servicekosten.

"Voor dit complex hebben we ook afgesproken dat 25 procent van de woningen met voorrang worden aangeboden aan studenten en jongeren uit Zuidoost. Zo kunnen studenten en jongeren in hun eigen buurt blijven wonen, dichtbij familie en vrienden", zegt wethouder Wonen Jakob Wedemeijer.

Het complex is met oog op duurzaamheid ontworpen. Zo moeten er in de gevel zonnepanelen komen en kunnen de wanden van de studio's verwijderd worden als er bijvoorbeeld meer behoefte is aan grotere woningen in de stad. De bouw van de uitbreiding moet in 2023 starten.