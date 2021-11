Tijdens werkzaamheden in de Beethovenstraat in Zuid is rond het middaguur een gasleiding geraakt. Een persoon liep brandwonden op door de steekvlam die daarbij ontstond. "Er waren vlammen van vijf tot zes meter hoog", aldus een brandweerwoordvoerder.

De brandweer werd rond 11.50 uur gealarmeerd over het gaslek en de vlammen die daarbij ontstonden. Om te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar een naastgelegen flat, werd een scherm van water gespoten. Ook werden geparkeerde auto's in de straat verplaatst.

De werkzaamheden waarbij het gaslek ontstond werden door een derde partij uitgevoerd. Volgens de brandweer liep iemand die daarbij stond brandwonden op. Hij of zij is overgebracht naar een ziekenhuis.

Netbeheerder Liander heeft de gasleiding afgesloten en voert herstelwerkzaamheden uit.