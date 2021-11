Op de kop van de Zuidas verrijst een nieuw appartementengebouw met 101 huurwoningen. De bouw van het gebouw 'The Newton', tegenover de Rai, start maandag.

Het gebouw is ontworpen in stijl van de Amsterdamse School, volgens de gemeente passend bij de bouwstijl van de aangrenzende Rivierenbuurt. Rond het gebouw komen 'watervertragende' groenstroken, die grote hoeveelheden regenwater kunnen opvangen, en bovenop komt een dakterras dat het hele jaar groen blijft.

Op de begane grond van het gebouw, aan het toekomstige Hogelandplein, is ruimte gemaakt voor horeca. De appartementen, die allemaal in de vrije sector worden verhuurd, variëren in grootte tussen 46 en 110 m2 en worden energieneutraal.

Vijfhonderd woningen

The Newton wordt in 2023 opgeleverd en maakt onderdeel uit van een groter plan met vijfhonderd woningen, waarvan 40 procent sociale huur, 40 procent middenhuur en 20 procent dure huur of koop. Het gehele project moet in 2028 klaar zijn.

In Kop Zuidas zijn de afgelopen jaren al enkele honderden woningen gebouwd. The Newton is het eerste deel van de 'woningbouwdriehoek', die in het hart van Kop Zuidas wordt gebouwd. Na oplevering wordt de driehoek met de andere vierhonderd woningen afgemaakt.

De bedoeling is dat de Zuidas zich de komende jaren ontwikkeld tot een levendige stadswijk met woningen, kantoren en voorzieningen.