Een huurder in West moet haar woning verlaten nadat bij een controle bleek dat het huis gebruikt werd voor prostitutie. In 2019 liet de vrouw de woning gebruiken door derden zonder toestemming van woningcorporatie Rochdale. Twee jaar later deed ze dit opnieuw. In beide gevallen werd het huis toen gebruikt voor illegale prostitutie.

De zaak kwam aan het rollen na een advertentie op een sekswebsite, dat leidde naar de woning in West. Een team van Bestuurlijk Toezicht Prostitutie van de gemeente deed in december 2019 een controle in de woning. Daar werden twee vrouwen in lingerie aangetroffen, die verklaarden dat ze de woning huurden om er te werken als prostituee.

Een paar weken later werd de huurder door Rochdale uitgenodigd voor een gesprek over de illegale prostitutiepraktijken. Omdat ze op dat moment twee minderjarige kinderen van 12 en zestien jaar oud had en het onderverhuren mogelijk tijdens een vakantie gebeurde, zag Rochdale af van een juridische procedure.

Opnieuw illegale prostitutie

In mei 2021 is een hoofdagent met een brigadier langs geweest in de woning. Daar trof de politie een man en een vrouw aan. Voor de man werd een ambulance gebeld omdat hij zwaar onder invloed was. De vrouw, die alleen een handdoek had omgeslagen en natte haren had, verklaarde dat ze de schoonmaakster was.

De huurder en haar kinderen waren niet in de woning aanwezig. Daarnaast waren er ook geen persoonlijke eigendommen van de vrouw in het huis, op twee foto's na.

Rochdale is na deze politieverklaringen alsnog een zaak gestart. De rechter vindt het voldoende aannemelijk dat de woning tot twee keer toe gebruikt is voor prostitutie. De vrouw moet haar woning op 1 januari 2022 verlaten en de achterstallige huur van bijna 9000 euro alsnog betalen.