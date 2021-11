De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een nog onbekende man die op een zeer brutale manier de handtas van een 33-jarige vrouw steelt. Dit doet hij in een horecagelegenheid aan het Bellamyplein in West.

Het slachtoffer zit op zondagavond 8 augustus rond 20.30 uur samen met haar partner wat te eten. Haar handtas hangt over de rugleuning van haar stoel. Haar partner loopt even weg van de tafel en dan komt de verdachte in beeld. "De vrouw heeft niet door dat de verdachte vlak achter haar komt staan en het op haar tas gemunt heeft. Hij beweegt wat heen en weer en houdt de omgeving goed in de gaten", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.

Het duurt even voordat de man het juiste moment gevonden heeft om de tas weg te pakken. Bijna een minuut staat de verdachte achter het slachtoffer zonder dat ze iets door heeft. "In de tas zaten naast haar portemonnee ook andere kostbare spullen zoals sleutels, oordoppen en een zonnebril. Het is voor haar een naar idee dat op zo'n drukke plek op zo'n brutale manier haar tas gestolen is", zegt Stor.

De verdachte wordt tussen de 25 en 30 jaar oud geschat. Hij heeft een lichte huidskleur, donker haar en een donkere baard. Hij droeg een zwart joggingpak met zwarte sneakers.