Door een lekkage in een afsluiter van een benzinetank van een bedrijf in het Westelijk Havengebied hangt er in die omgeving een gaslucht. Het lek is inmiddels gedicht.

Vanwege de gaslucht staat de telefoon bij de brandweer roodgloeiend, vertelt een woordvoerder. De telefoontjes komen niet alleen vanuit het Westerlijk Havengebied, maar ook uit Nieuw-West.

Mensen die deze gaslucht ruiken, hoeven niet meer met het alarmnummer te bellen. "Bij twijfel kunnen mensen met Liander bellen." Ook Liander geeft aan veel telefoontjes te krijgen.

Omdat er weinig wind staat, kan het zijn dat de lucht nog een tijdje te ruiken zal zijn.