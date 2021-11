Er is vanochtend in het water bij het Oosterdok een lichaam gevonden. De politie doet daar momenteel onderzoek.

Het is nog niet bekend hoe het lichaam daar is terechtgekomen en of het om een misdrijf gaat. Ook is nog niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat.

De recherche start met een onderzoek zodra het lichaam uit het water is gehaald.