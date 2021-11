Honderd Amsterdammers zijn aan de slag gegaan met het klimaatbeleid van de stad. Maandagavond werden 26 plannen gepresenteerd vanuit dit burgerberaad, waaronder de ideeën om een nieuw bos in West en een klimaatburgemeester.

De plannen zijn aangeboden aan wethouder Marieke van Doorninck, het stadsbestuur wees het burgerberaad aan om over klimaatdoelen na te denken, omdat Amsterdam achterblijft in de klimaatdoelen. De bedoeling was om 55 procent minder broeikasgas uit te stoten in 2030, maar het stagneert bij 37 procent. Een van de doelen is het realiseren van een klimaatbos. Dit bos zou aan de westkant van de stad komen te liggen en de bedoeling is om het ten grootte van het Amsterdamse Bos te maken.

De wethouder beloofde voorafgaand aan het beraad alle voorstellen vanuit de groep burgers over te nemen. Wel houdt de gemeenteraad de doorslaggevende stem, maar de doelen worden hoe dan ook serieus genomen.

Andere suggesties waren om bij nieuwe bouwvergunningen minimaal 25 procent groen verplicht te stellen en een toeristenbelasting van 25 euro wanneer iemand met het vliegtuig naar de stad reist. Ook onderwerpen als windturbines passeerden de revue. Plannen voor drie nieuwe windturbines werden maar door 60 procent van het burgerberaad gesteund, maar per plan hadden ze 75 procent van de stemmen nodig.

Om de opgestelde doelen in de gaten te houden, heeft het burgerberaad ook de wens uitgesproken om een klimaatburgemeester aan te stellen. Deze zou door de gemeenteraad gekozen moeten worden als ambassadeur van het klimaatbeleid, de Amsterdammers noemen hierbij tv-presentator Floortje Dessing als iemand die dat wel zou kunnen doen.