De A4 richting Amsterdam is tussen Schiphol en het knooppunt Badhoevedorp tot 11.30 uur dicht, verwacht Rijkswaterstaat. De politie onderzoekt daar de toedracht van een ongeluk, waarbij een busje over de kop is geslagen en op zijn kant terecht is gekomen. Of daarbij gewonden zijn gevallen, is niet bekend.

Volgens de ANWB was er korte tijd één rijstrook open, maar is de weg nu toch weer helemaal dicht. Verkeer naar Amsterdam en naar Schiphol kan het beste omrijden vanaf het knooppunt De Hoek via de A5 en de A9.