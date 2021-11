Een voetganger is gewond geraakt nadat ze in botsing is gekomen met een bus. De vrouw stak de weg Gare du Nord in Noord over en zag een hierbij lijnbus 392 over het hoofd.

De vrouw is ter plekke behandeld aan haar verwondingen en later overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het met haar gaat, is onduidelijk.