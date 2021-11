Het dumpen van papier en karton naast de containers blijft een probleem in de stad. Om dat tegen te gaan maken toezichthouders tijdens hun ronde foto's van adressen op de etiketten, zodat de dumper een boete kan verwachten. "Ik snap echt niet waarom zoveel mensen hun afval gewoon maar op straat gooien."

Door het stijgende aantal online bestellingen is de hoeveelheid kartonafval steeds groter geworden in de stad. Op een normale maandag wordt er volgens de gemeente gemiddeld zo'n 78 ton karton ingezameld vanuit de papiercontainers. Toch staat er regelmatig papier en karton naast de container. "Heel vaak zit de container vast", vertelt een buurtbewoner. "Daarnaast zit ie ook vaak vol. Soms wel twee dagen. En dat hoopt zich dan op.

De afgelopen weken zijn er meerdere ondernemers van buiten de stad beboet, omdat een klant een doos naast de container in Amsterdam had gezet waar de naam van het bedrijf op stond. "Je ziet dat ondernemers vaak de pisang zijn", vertelt toezichthouder Jeroen. "Als toezicht of handhaving de doos ziet met een etiket, dan is degene waar de televisie of koelkast vandaan komt de pineut. Dat klinkt heel gek, maar de persoon in kwestie kan zijn beslag doen. Dan moet ie wel met een goed verhaal komen hoe die doos daar is komen te liggen."