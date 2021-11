Waar Amsterdam eerst nog koploper was in het transformeren van kantoren, winkels en andere niet-woningen tot woningen, was dat in 2020 drastisch minder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorig jaar zijn er slechts 440 woningen opgeleverd vanuit de transformatie van panden. In 2019 waren dat er nog 1320.

Van alle woningen die in 2020 zijn opgeleverd in de stad, kwam 11 procent voort uit dit soort woningtransformaties. Dat is hetzelfde als het landelijke gemiddelde.

Het onderzoek van het CBS laat zien dat er vooral minder kantoorpanden zijn verbouwd. De afname in 2020 komt niet alleen door het verminderde aantal verbouwingen, maar ook omdat de panden die wel worden verbouwd, uiteindelijk minder woningen opleverden. Vaak wordt alleen een deel van de panden getransformeerd.