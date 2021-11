Aan de Govert Flinckstraat in De Pijp is zondagavond een zeer harde knal gehoord. De politie vermoedt dat er een vuurwerkbom is afgegaan.

De knal werd aan het begin van de avond gehoord. De politie heeft daarna de omgeving van een woning afgezet. Vervolgens heeft een team van de forensische opsporing onderzoek gedaan.

Volgens buurtbewoners zijn er vorige week ook twee vuurwerkbommen afgegaan bij dit adres, maar de politie kan dit niet bevestigen. "Er wordt onderzocht of het om een gerichte actie gaat", laat een woordvoerder weten.