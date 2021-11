Een meisje van vijftien jaar oud is dinsdagavond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Klaprozenweg in Noord. Het slachtoffer zou volgens getuigen door rood zijn gefietst, waarna ze in botsing kwam met een auto. Het meisje is met onbekend letsel door een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Het incident gebeurde rond 18.00 uur plaats ter hoogte van de Ms. Van Riemsdijkweg. De automobilist trok op voor het groene verkeerslicht en kon de botsing met de van links komende fietser niet meer voorkomen. Het slachtoffer kwam tegen de linkerkant van de auto aan waardoor ze viel.

De betrokken bestuurder van de auto bleef ongedeerd. Specialisten van de afdeling FO-verkeer deden onderzoek en maakte foto's van het ongeval. De fiets van het slachtoffer is door de politie veiliggesteld aan een politiebureau. De automobilist kon zijn weg verder vervolgen.