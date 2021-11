Het Openbaar Ministerie (OM) eist een werkstraf van 240 uur en een geldboete van 15.000 euro tegen een oud-ambtenaar. De 51-jarige Amsterdammer wordt ervan verdacht zich te hebben laten omkopen.

De man zou zich in de periode dat hij bij de gemeente een leidinggevende functie had, waarbij hij onder meer werkvoorbereiders aanstuurde, hebben laten omkopen. Uit onderzoek blijkt dat hij in ruil voor een tegenprestatie gratis een airco-installatie bij hem thuis heeft laten installeren, evenals een badkamermeubel en een tv-meubel. Ook zou de verdachte een auto op zijn naam hebben gekregen.

Een aannemer bood aan het huis van de man te verbouwen, maar dat heeft de man uiteindelijk uit eigen zak betaald. Dat deed hij overigens pas nadat hij in de gaten had gekregen dat er een strafrechtelijk onderzoek tegen hem liep. In totaal zou hij zich voor 60.000 euro hebben verrijkt.

Advies

In ruil voor de giften zou hij advies, informatie of ondersteuning hebben gegeven. De naam van de man kwam naar voren nadat de politie in 2015 een tip over corrupte ambtenaren had gekregen. Er volgt nog een ontnemingsvordering.

Tegen nog drie andere ambtenaren loopt een zaak. Inmiddels zijn allevier door de gemeente ontslagen. Met de betrokken bedrijven heeft het OM inmiddels geschikt of de onderhandelingen daartoe zijn nog gaande.