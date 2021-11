Om de nog veel omzeilde hotelstop te versterken gooit de gemeente Amsterdam een nieuw wapen in de strijd. Door de erfpachtregels creatief te gebruiken, gaat er vanaf vandaag een streep door omstreeks 20.000 potentiële hotelkamers waarvoor planologisch nog plaats was in de stad.

Dat schrijft wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken) in een brief aan de raad.

De hotelstop via de erfpachtconstructie geldt voor de zogeheten 'nee'-gebieden in de stad. Het geldt in ieder geval voor Centrum en West, maar ook voor andere grote delen in de stad. De nieuwe handelswijze van de gemeente werkt als volgt: als investeerders een hotel willen bouwen op gemeentegrond, dan moeten zij langs het erfpachtbureau om een nieuw contract af te sluiten. Everhardt kan als grondeigenaar nu besluiten niet mee te werken aan zo'n nieuw contract, waardoor het hotel er niet kan komen. "Amsterdam heeft in het grootste deel van de stad al genoeg hotels, nieuwe hotels voegen hier niets toe voor de Amsterdammers", schrijft hij.

Harde stop

De hotelstop is door dit trucje nu veel 'harder' dan toen hij vijf jaar geleden werd ingevoerd. In de afgelopen jaren kon de gemeente nieuwe hotels niet tegenhouden als in bestemmingsplannen nog hotelrechten zaten. Hierdoor zitten er nog ongeveer 2.400 nieuwe hotelkamers in de pijplijn. Dit komt omdat projectontwikkelaars actief bestemminsplannen afspeurden om plek te vinden voor nieuwe hotels. Door het nieuwe erfpachtinstrument heeft dat geen zin meer.

Meerwaarde

Een nieuw hotel is alleen nog mogelijk in gebieden waar het hotel, door de ontwikkeling van de buurt, volgens de gemeente een meerwaarde kan hebben. Bijvoorbeeld op IJburg Strandeiland (Oost), rondom het Buikslotermeerplein (Noord), bedrijventerrein Schinkel (Zuid) en de Riekerpolder (Nieuw-West). Plannen voor hotels op die locaties moeten dan wel voldoen aan strenge eisen: zo moet een hotelconcept uniek en bijzonder zijn en voldoen aan eisen op het gebied van buurtbetrokkenheid, duurzaamheid en sociaal ondernemerschap.