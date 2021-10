Een pand aan de Haarlemmerweg in Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag beschoten. De voordeur en een muur in het halletje zijn hierbij beschadigd geraakt.

Wat de toedracht van het incident is, kan een politiewoordvoerder niet zeggen. In de voordeur en in de muur zitten nu kogelgaten. Er is niemand gewond geraakt.

De politie heeft zaterdagochtend ter plekke onderzoek verricht en roept getuigen op zich te melden.