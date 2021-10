Partijprominenten van de PvdA en GroenLinks doen een oproep om intensiever samen te werken door een fractie te vormen in de Amsterdamse gemeenteraad. Dat staat in een open brief die door tientallen leden van beide partijen is getekend.

De oproep is onder meer ondertekend door oud-burgemeester Job Cohen (PvdA), voormalig wethouder Andrée van Es (GroenLinks), oud-fractievoorzitter Pieter Hilhorst (PvdA) en oud-fractievoorzitter Maarten van Poelgeest (GroenLinks).

In de brief schrijven de voorstanders van de samenwerking dat de PvdA en GroenLinks de afgelopen jaren inhoudelijk steeds verder naar elkaar toe zijn gegroeid. "De noodzaak om als linkse partij te concurreren is voorbij. Het is tijd om de verschillen achter ons te laten en ons te richten op onze gedeelde idealen."

De leden willen de fracties na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 samenvoegen om als een team te onderhandelen over een nieuw college. Daarna hopen de leden dat er als een fractie wordt gewerkt in de gemeenteraad.