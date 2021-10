De gemeente controleert sinds vrijdagavond strenger op de naleving van het coronatoegangsbewijs. Dat zei burgemeester Femke Halsema van Amsterdam vrijdag in gesprek met AT5

De burgemeester acht de strengere controles noodzakelijk nu de besmettingscijfers in de stad oplopen. Daarnaast is duidelijk dat bezoekers van horecazaken niet in alle gevallen worden getest.

Halsema doet een dringend beroep op de branche om de coronatoegangsbewijzen te controleren en ziet zich daarnaast genoodzaakt om de handhaving te intensiveren en zwaarder in te grijpen bij plekken waar de regels na waarschuwing nog steeds niet gevolgd worden.

De burgemeester gaf eerder aan alleen in te grijpen bij excessen, maar gaat dus nu een stap verder. "We hebben een groot aantal waarschuwingen afgegeven. Maar nu zien wij met oplopende cijfers ons genoodzaakt om dat aan te scherpen. Omdat wij vinden, en daar spreek ik ook Koninklijke Horeca Nederland op aan, dat zij te weinig eigen verantwoordelijkheid nemen."