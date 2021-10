Liften op stations en metrohaltes die langdurig buiten gebruik zijn, worden mogelijk tijdelijk vervangen door een traplift. Dat overweegt de Vervoersregio Amsterdam om de bereikbaarheid voor rolstoelgebruikers te vergroten.

Een van de reizigers die regelmatig gebruikmaakt van stationsliften is de negenjarige rolstoelgebruiker Vesper. Dit weekend ging AT5/NH Amsterdam met haar op pad. Zowel op station Sloterdijk als op Centraal kreeg Vesper te maken met kapotte liften. De lift op metrostation Sloterdijk was zelfs sinds december 2020 kapot.

Wethouder Egbert de Vries reageerde dinsdagavond tijdens een vergadering van de regioraad van de Vervoerregio op vragen over defecte liften. "Wij kijken of het niveau van bereikbaarheid en toegankelijkheid een tandje hoger kan", aldus de wethouder. "Nu liggen er negen liften wekenlang uit. We zouden betere alternatieven kunnen bedenken, zodat er toch een mogelijkheid is om met een rolstoel op het perron te komen." Op dit moment is het aantal liften in stations en metrohaltes in de stad is 95 procent werkend.

De wethouder liet weten dat er de komende maanden afspraken worden gemaakt over hoe lang het mag duren dat een lift inactief is. Wordt die tijd overschreden, dan wordt er gekeken naar het alternatief van een traplift. Wel moet dat "technisch mogelijk zijn", laat een woordvoerder van de Vervoerregio Amsterdam desgevraagd weten. Reizigers die te maken krijgen met een kapotte lift wordt al gevraagd om door te reizen naar een station met een lift dat wel werkt of gebruik te maken van ander openbaar vervoer.

Dit jaar alleen al werden er 388 liftstoringen gemeld bij het GVB met een gemiddelde uitvaltijd van 31 uur. Hoewel er voor liftgebruikers online informatie beschikbaar is over de werking van de liften op de reisapp, blijkt deze informatie in 90 procent van de gevallen niet te kloppen, zegt Vesper's begeleider Maartje Oliemans. "Dan kom je aan en dan doet de lift het toch niet."