Door een brand in een woning aan de Dapperstraat in Oost is een 93-jarige man overleden. Nadat de hulpdiensten ter plaatse waren, werd het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed hij aan zijn verwondingen.

De melding van de brand werd rond 5.15 uur 's ochtends gemeld. Het vuur brak uit in de slaapkamer van de woning, hierbij kwam veel rook vrij. De hulpdiensten troffen bij aankomst in de woning een zeer zwaargewond persoon aan. Voor het slachtoffer werd ook een traumahelikopter opgeroepen.

Uit voorzorg zijn meerdere omliggende woningen korte tijd ontruimd geweest. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan wordt onderzocht.