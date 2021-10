Aan de Admiraal de Ruijterweg in De Baarsjes is vanmorgen een supermarkt overvallen. De dader heeft hierbij een vuurwapen getoond en is met een onbekende buit gevlucht.

De overval werd rond 9.00 uur gepleegd. In de omgeving wordt naar de dader gezocht.

De politie heeft een Burgernetmelding uitgezet. Volgens het signalement gaat het om een witte man van ongeveer 40 tot 50 jaar. Hij heeft een onverzorgd uiterlijk en een normaal postuur. Verder droeg hij een dikke, donkergroene jas en een donkere broek.

Gistermiddag werd nog een telecomwinkel aan de Kinkerstraat overvallen. Hierbij werden drie verdachten aangehouden, de politie is nog op zoek naar de vierde. Ook in Bijlmer-Centrum was het een aantal keer raak. Daar werden drie overvallen gepleegd op een telefoonwinkel op het Bijlmerplein in een periode van 10 dagen.