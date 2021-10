Ajax is wat het opleiden van talenten betreft de succesvolste in Europa, blijkt uit onderzoek. Momenteel lopen er 81 spelers die (mede) door Ajax zijn opgeleid rond in de 31 hoogste Europese competities.

De club is daarmee lijstaanvoerder van de Football Observatory 2021 van onderzoeksbureau CIES. Om in dit onderzoek tot 'eigen jeugd' gerekend te worden, moet een speler tussen zijn vijftiende en 21e minimaal drie jaar bij een club hebben gespeeld. Bij Ajax zijn dat er dus 81. Shakhtar Donetsk (75), Sporting CP, Dinamo Zagreb en Dynamo Kiev doen het allen met 70 spelers ook goed.

Het onderzoeksbureau heeft verder gekeken naar de ontwikkeling van de talenten, en ook in dat opzicht scoort Ajax het beste. In de 'training index', waarin gekeken wordt naar het niveau van de club waar de speler is opgeleid en het niveau van de club waar hij nu actief is, staan de Amsterdammers ook bovenaan.