Erik ten Hag was niet blij met het spandoek dat gisteren bij het begin van Ajax-PSV te zien was in het vak met de fanatieke supporters. Op het doek waren twee PSV'ers met een Calimeroi-eierdop geschilderd en op het shirt was de tekst 'Brainfart Aidshoven' in plaats van 'Brainport Eindhoven' te lezen. Ten Hag liet tijdens een persconferentie weten dat hij geen voorstander is van 'beledigende teksten'.

Ten Hag is niet te spreken over de creatieve uitspatting van de makers. "Ik hou niet van beledigende teksten", reageert hij. "We hebben het vorige week ook gezien in Nijmegen, waartoe het mogelijk kan leiden." Hier refereert de trainer naar de wedstrijd tussen NEC en Vitesse waar op twee spandoeken de tekst 'Pure haat' te lezen was. Vervolgens waren er rellen tussen de clubs.

'Check spandoek op inhoud'

"Het aanzetten van dit soort acties moeten we niet willen", reageert de trainer. "Ik houd me er verre van. Ik kijk er in ieder geval niet op een goede manier naar." Ten Hag vindt dan ook dat Ajax spandoeken zou moeten checken voordat het zichtbaar in het stadion wordt getoond. "Ik vind dat iedere club dat zou moeten doen. Natuurlijk is het elkaar een beetje uitdagen en dat mag ook. Maar ergens zijn er grenzen."

Of het spandoek tijdens de wedstrijd tegen PSV ook grensoverschrijdend is kan Ten Hag nog niet zeggen. "Ik moet het nog even goed op me laten inwerken of dit over de grens is. Maar dat is aan de totale voetballerij."

Reactie supportersvereniging

Het spandoek leidde op sociale media tot veel verontwaardigende reacties. Ajax Life, de supportersvereniging van de club, reageerde via Twitter op de inhoud van het spandoek. Vlak voor de wedstrijd plaatste Ajax Life een foto van het spandoek en schreven ze: "De creatieve Ajacieden hebben weer hard gewerkt." Ruim een uur later voegden ze deze tweet daar aan toe: "Wij zien ook een zekere tekst in het spandoek. Het mag duidelijk zijn dat die wat ons betreft ook achterwege had moeten blijven..."