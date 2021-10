Je ziet ze steeds meer op de Amsterdamse fietspaden: e-bikes. Een schoon alternatief voor auto of scooter. Maar niet iedereen is gelukkig met de opmars van deze snelle fietsen. "Het fietspad wordt steeds gevaarlijker."

En vermoedelijk zal het aantal elektrische fietsen alleen maar toenemen in de stad. Van de ruim 1 miljoen fietsen die vorig jaar landelijk verkocht werden, was meer dan de helft een e-bike.

Mensen met een e-bike maken net als gewone fietsers gebruik van het fietspad. D66-raadslid Jan-Bert Vroege ziet vooral voordelen van de elektrische fiets: "Het is een vervoersmiddel dat stil is. Ten opzichte van de auto of scooter is dat een enorm voordeel. En voor de mensen zelf is fietsen een stuk gezonden dan in de auto, tram of op een scooter zitten."

De Fietsersbond ziet ook nadelen. Zij maken zich zorgen over de snelheid van e-bikes, die vaak worden opgevoerd. "Het fietspad wordt steeds gevaarlijker", zegt Florrie de Pater van de Fietsersbond Amsterdam. "Ik ken ook behoorlijk wat mensen, ouderen, die niet meer op het fietspad durven te rijden of überhaubt niet meer durven te fietsen. Maar ook ouders die hun kinderen niet meer alleen op het fietspad durven laten gaan. Het is echt een probleem."

Een voorbijganger is het helemaal met de Fietsersbond eens. "Die hele e-bikes vind ik drie keer niks. Die gaan veel sneller dan je gewend bent, dus het is heel gevaarlijk." Dat de elektrische fiets populair is onder Amsterdammers gaat er bij hem dan ook niet in. "Ik begrijp die gasten niet. Koop gewoon een fiets met terugtraprem, weet je." Een tweede vult aan: "Die koeriers met e-bikes kunnen wel keihard door de stad heen scheuren. Een beetje onverantwoord hard."

Twee jonge kinderen, die vervoerd worden in een bakfiets, vertellen dat ze de snelheid best leuk vinden. "Vooral het inhalen van mensen vind ik heel leuk", zegt een van hen. "En dan zeggen we: bye bye!"

Zelfde regels als voor normale fietsers

Op dit moment gelden voor gebruikers van e-bikes dezelfde regels als voor normale fietsers. Verkeerswethouder Egbert de Vries (PvdA) is op dit moment in gesprek met verschillende groepen Amsterdammers, om van hen te horen hoe we verder moeten met de e-bike.

Vroege ziet ook dat de elektrische fiets nog niet helemaal past in de Amsterdamse fietscultuur. "Je ziet dat de stad nog niet helemaal goed is ingesteld op de e-bike. Wat ons betreft maken we dan ook extra ruimte voor de elektrische fietsen op onze fietspaden." Als voorbeeld noemt Vroege de Eerste Oosterparkstraat, waar het vrijliggende fietspad is weggehaald zodat e-bikes meer ruimte hebben. "Langzame fietsers en snelle fietsers hebben dan geen last van elkaar."

De Fietsersbond denkt aan een andere oplossing. "Stuur al die e-bikes, zeker die opgevoerde e-bikes, allemaal naar de rijbaan. Als ze 30 km per uur rijden, heb je niet meer zo'n groot verschil tussen dat soort fietsen en auto's. Dat is dus veiliger."