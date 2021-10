Bewoners van de K-buurt in Zuidoost moeten het opeens met een stuk minder prullenbakken doen. De gemeente heeft er afgelopen week een flink aantal weggehaald. Zonder waarschuwing vooraf. Sommige prullenbakken stonden er pas sinds begin dit jaar, en alleen maar omdat de buurt daar al jaren om vroeg. "Eerst moet je erom vragen, en nu is er geen prullenbak meer te zien."

"Hier heeft er een gestaan, en daar, en hier, en daar..." Bewoner Miret van de K-buurt neemt ons mee langs alle plekken waar vorige week nog een prullenbak stond. Ze zijn allemaal weg. Afgelopen week verwijderd door de gemeente. "Ik ging dinsdag naar de sportschool. Toen stonden ze er nog. Toen ik terug kwam waren ze weg. Binnen een uur. Allemaal verdwenen."

Het gekke is dat een aantal prullenbakken pas begin dit jaar zijn geplaatst. Na bijna twee jaar lobbyen en aandringen van de buurt, zegt Mike Brantjes van bewonersinitiatief Hart voor de K-buurt. En nu zijn de nieuwe prullenbakken opeens foetsie, verdwenen.

"Eerst moet je erom vragen, en nu is er geen prullenbak meer te zien. Het is echt of de ene hand van de overheid je iets geeft, en dan pakt die andere hand van de overheid het opeens weer terug."

Past binnen beleid 'ontwikkelbuurten'

Volgens de gemeente past het verwijderen van de prullenbakken binnen het beleid om de leefbaarheid in de zogenaamde 'ontwikkelbuurten' te verbeteren.

"Ja, op die speelplekken moeten ze ook staan", zegt Brantjes. "Maar ik denk dat als bewoners zich inzetten voor schoon - en dat doen wij in deze buurt bovenmatig - dan moet dat ook één van de variabelen zijn in zo'n beleid. 'Waar willen die bewoners hun prullenbak'."

Inmiddels is er contact geweest met de gemeente. En Brantjes heeft goede hoop dat alles toch nog goed komt. "Alle prullenbakken komen terug. Ik weet niet wat dit de gemeente kost, eerst weghalen en dan terugzetten. Maar dit had echt voorkomen kunnen worden. Door van tevoren al aan tafel te gaan. Ze kunnen met ons praten, ze kunnen in ieder wijkje met bewonerscommissies praten. Ik vind het zonde van het geld."

Toch geeft Brantjes de gemeente een compliment voor het snelle in actie komen. Buurtbewoner Miret houdt nog even een slag om de arm. "Eerst zien, dan geloven."