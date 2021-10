Zorgmedewerkers van het Amsterdam UMC gaan voor de tweede keer staken en leggen het werk neer voor een periode van 24 uur. Eind september is er ook actie gevoerd voor een betere CAO en lagere werkdruk, maar dat heeft tot nu toe niks opgeleverd.

Op dinsdag 26 oktober zullen medewerkers van alle acht universitaire ziekenhuizen in Nederland voor 24 uur staken. Die dag zal er een zondagdienst worden gedraaid, waardoor de planbare zorg komt te vervallen en de spoedeisende zorg door zal gaan.

De actiebereidheid in het AMC en VUmc is hoog; in totaal zullen er 52 afdelingen meedoen. De poliklinieken gaan dicht en veel geplande operaties gaan niet door die dag. De patiënten gaan het merken met alle geplande zorg.

Om 12 uur 's middags komen alle werknemers bijeen en om 12.05 uur gaat het ziekenhuispersoneel twee minuten voor zichzelf applaudisseren. Dit applaus staat in het teken van eigen waardering en is als protest voor het gebrek aan waardering van hun werkgever.

Naast verschillende toespraken kunnen werknemers zich aanmelden voor een speurtocht en een kunstroute in het AMC. Ook zal elke afdeling verschillende activiteiten organiseren "zodat collega's elkaars plek kunnen ontdekken", vertelt IC-verpleegkundige Sandra van der Horst van het AMC. Sandra is FNV-functionaris binnen het ziekenhuis.

Op 28 september was er een lawaaiprotest bij Amsterdam UMC. De aankomende staking zal geen lawaaiprotest worden, maar er zal volgens Van der Horst wel "een ludieke toespraak" komen.