De intocht van Sinterklaas in de stad wordt op 14 november georganiseerd met publiek. De goedheilig man komt net als alle andere jaren met zijn stoomboot naar de stad, maar de voortzetting van de intocht zal anders zijn. Door de aanpassingen in het programma is de intocht een doorstroomevenement en past het binnen de nog altijd geldende coronaregels. Hoe het er precies uit gaat zien laat de gemeente later weten. Mensen die langs de vaarroute staan om Sint te verwelkomen hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen.

Dat is de uitkomst na gesprekken tussen het bestuur en de vrijwilligers van Stichting Sint in Amsterdam (SSIA), de gemeente, de politie en andere betrokkenen.

Volgens de organisatie passen de aanpassingen in het programma binnen de geldende coronaregels omdat het om een doorstroomevenement gaat. Komende week worden de plannen verder uitgewerkt en voorbereid.

Van een tweede Sinterklaasintocht, wat enkele vertrokken vrijwilligers van SSIA wilden, zal geen sprake zijn. Deze oud-vrijwilligers vertrokken uit onvrede bij de stichting nadat er in plaats van een ouderwetse intocht een alternatief werd bedacht in de Johan Cruijff ArenA.

Dit zorgde voor onvrede en veroorzaakte een ruzie binnen de stichting. Oud-nieuwslezer Noraly Beyer werd vervolgens aangetrokken om in opdracht van de gemeente te bemiddelen tussen het bestuur van SSIA en de vertrokken vrijwilligers.

Uit die gesprekken bleek dat zowel de vertrokken vrijwilligers als de vrijwilligers in het bestuur zich allemaal wilden blijven inzetten voor het kinderfeest, maar dat de onderlinge verhoudingen niet goed waren.

Inmiddels zijn er stappen gezet door het bestuur om de relatie te herstellen en hebben ze de vertrokken vrijwilligers gevraagd om toch te helpen bij de intocht. De vertrokken vrijwilligers hebben besloten niet alsnog helpen met de intocht. Wel verwacht het bestuur dat er nog voldoende vrijwilligers overblijven om de intocht op 14 november op een goede manier te organiseren.