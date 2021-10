Door een stroomstoring hebben er korte tijd geen treinen gereden op trajecten in Amsterdam. Het gaat in ieder geval om het traject tussen Schiphol en Sloterdijk.

De hogesnelheidslijn van de luchthaven naar Rotterdam heeft vertraging opgelopen door de storing. Ook tussen Sloterdijk en Lelylaan waren er problemen.

De stroomstoring zou rond 8.30 uur begonnen zijn en was volgens de NS na een klein uurtje weer opgelost. De opgelopen vertraging neemt inmiddels af en volgens de vervoerder zouden de treinen rond 10.00 uur weer normaal rijden. Netbeheerder Liander zoekt nog uit wat er precies aan de hand was.

Gisteren was er ook al een stroomstoring: toen werd de binnenstad van Haarlem platgelegd. Door de storing sloten veel winkels hun deuren, konden reizigers op het station van Haarlem niet meer in- of uitchecken en was de publiekshal van de gemeente gesloten. De stroomstoring was rond 14.00 uur opgelost.