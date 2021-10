De politie zoekt getuigen van een schietpartij die zaterdagochtend bij flat Hakfort in Zuidoost plaatsvond. Om 7.40 uur hoorden meerdere buurtbewoners schoten. Vlak daarna zagen ze twee mannen wegrennen in de richting van fietspad Huntum.

En dag later meldt een glaszetter zich bij de politie. Hij heeft meerdere kogelgaten in een woning in de flat aangetroffen. De politie onderzoekt of dit de schoten zijn die de omwonenden zaterdag hebben gehoord.

Bij de schietpartij zijn geen gewonden aangetroffen. Getuigen worden gevraagd zich te melden bij de politie.