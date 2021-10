De politie heeft een zeecontainer vol met nagemaakte merkkleding gevonden op een bedrijventerrein aan de Osdorperweg in Amsterdam Nieuw-West. Dit weekend zagen surveillerende agenten een man met een boodschappentas uit die container lopen, waarop werd besloten even een praatje met hem te maken. Tijdens dat gesprek was hij zo nerveus dat de agenten besloten verder onderzoek te doen.

Ze gingen op zoek naar de bewuste boodschappentas van de man en die werd gevonden in de zeecontainer. In de tas zaten twee paar nagemaakte merkschoenen, maar dat was niet het enige dat nep was. De container lag vol met dozen met in totaal zo'n duizend nagemaakte merkartikelen. De man is aangehouden en de kleding is in beslag genomen.